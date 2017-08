MP aciona Jardel Sebba e Gustavo Sebba por improbidade

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) acionou o ex-prefeito de Catalão Jardel Sebba por improbidade administrativa. A ação de autoria da promotora Ariete Cristina Rodrigues Vale inclui também o filho de Jardel, Gustavo Koppan Faiad Sebba, Márcio Mariano dos Santos e João César Serafim por irregularidades na contratação de servidores fantasma e contratação irregular e ilegal de servidor público para realização de serviço particular.

De acordo com a ação, durante a gestão de Jardel Sebba João César Serafim foi contratado pela prefeitura, mas ele nunca prestou serviços para o município; já Mariano, que era funcionário da prefeitura, era motorista de Gustavo Sebba, que, na época, era estudante de Medicina em Goiânia. Em 2014, Mariano foi exonerado, mas continuou trabalhando para o filho do ex-prefeito e recebendo o salário por meio de um servidor laranja nomeado no município, João Serafim.

Na ação, a promotora requereu as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa, bem como o ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos, estimado, na época, em mais de R$ 90 mil.