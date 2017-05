Moro fixa as datas para as alegações finais de processo

O juiz federal Sérgio Moro negou ontem, à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Ministério Público Federal ouvir mais testemunhas na ação penal do caso triplex. Na mesma decisão, ele já fixou as datas para as alegações finais da Procuradoria e da defesa de Lula - considerado último passo do processo antes de decretar a sentença.A Procuradoria da Re...