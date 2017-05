Moro deve julgar ação até julho

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser sentenciado pelo juiz Sérgio Moro entre junho e julho - se não houver suspensões no andamento processual - no caso do triplex no Guarujá. Lula é réu acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. O interrogatório de Lula ontem durou quase cinco horas e marcou o fim da etapa de depoimentos dos réus do processo em que o peti...