Moro condena Delúbio a cinco anos de prisão

Atualizada às 23h30 - 02/03/2017

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares foi condenado nesta quinta (2) pelo juiz Sergio Moro a cinco anos de prisão. Ele era acusado de lavagem de dinheiro por ter solicitado, segundo o Ministério Público Federal, um empréstimo fraudulento de R$ 12 milhões em favor do PT, em 2004.

Ainda cabe recurso da decisão. Delúbio já foi condenado no mensalão.

O financiamento que levou à condenação desta quinta foi obtido no banco Schahin pelo pecuarista José Carlos Bumlai, e parte dos recursos -R$ 6 milhões- foi repassada ao empresário Ronan Maria Pinto, dono do jornal "Diário do Grande ABC".

Os investigadores do caso suspeitam que o motivo da extorsão tenha sido a compra do silêncio sobre o caso Celso Daniel, prefeito petista de Santo André (SP) assassinado em 2002.

Moro considerou que a maioria dos depoimentos, inclusive do próprio Bumlai, que admitiu a fraude, foi "convergente" e que há "robusta prova documental" do destino do empréstimo.

Além de Delúbio, também foram condenados sob acusação de lavagem de dinheiro Pinto, a quem se destinou o empréstimo; Enivaldo Quadrado e Luiz Carlos Casante, responsáveis por estruturar as operações de ocultação do dinheiro; e o empresário do ramo frigorífico Natalino Bertin, que cedeu as contas da empresa para intermediar os repasses de Bumlai para Pinto.

O advogado de Delúbio afirmou que irá recorrer.

Moro também absolveu o jornalista Breno Altman, que havia sido denunciado sob a suspeita de ser um intermediário de Pinto e de ter ajudado na montagem da operação considerada fraudulenta.

"Mesmo sendo inocente, o fato é que eu paguei já por um crime que não cometi. A exposição pública que sofri, a condução, provocaram danos morais e materiais", declarou Altman, que disse ter perdido clientes.