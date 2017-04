Moro autoriza que Presidência busque 21 presentes guardados por Lula

O juiz Sérgio Moro autorizou que a Presidência da República busque 21 itens que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva guardava em um cofre no Banco do Brasil e foram erroneamente liberados para seu acervo pessoal. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, um relatório produzido pela Secretaria de Administração da Presidência mostra que os itens foram recebidos em trocas de presentes com outros chefes de estado, por isso deveriam ter sido incorporados ao acervo da Presidência e não ao seu acervo pessoal. Outros 155 itens poderão permanecer com Lula.

Entre os itens que a Presidência pediu que retornassem ao acervo estão esculturas, uma coroa, três espadas e uma adaga.

De acordo com O Globo, o próprio ex-presidente Lula classificou, em seu depoimento à Polícia Federal, que recebeu “tralhas” quando deixou a Presidência.