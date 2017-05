Moraes minimiza repercussão da decisão de Fachin sobre Palocci

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes minimizou nesta sexta-feira (5), a celeuma criada na Corte depois que o ministro Edson Fachin encaminhou ao plenário o julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-ministro Antonio Palocci, em vez de manter a discussão na segunda turma. Na opinião de Moraes, ministro mais novo a compor o STF,...