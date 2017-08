Modelo modificaria Câmara e Assembleia

Se o chamado “distritão” valesse em 2014, um deputado federal e oito estaduais goianos não seriam eleitos. Isso porque, pelo modelo eleitoral, os mais votados são eleitos, ao contrário do que ocorre atualmente, em que as eleições para o Legislativo são proporcionais e levam em conta o somatório dos votos da coligação na apuração final e não apenas os votos do candidato. ...