Missa de 7º dia de Paulo Garcia será no próximo sábado (4)

Será realizada no próximo sábado (5), às 15 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Praça do Avião), a missa de 7º dia do médico e ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia (PT), que morreu na madrugada do último domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte.

Paulo de Siqueira Garcia foi prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010. Também foi deputado estadual entre 2003 e 2006.

Antes ocupar cargos eletivos, foi presidente da Unimed/Goiânia por dois mandatos entre 1996 e 2002. Natural de Goiânia, é médico neurocirurgião formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Ele deixou esposa e dois filhos.