Ministros reassumem pastas após votação da Reforma Trabalhista

Os quatro ministros do presidente Michel Temer que retornaram à Câmara nesta quarta-feira, 26, para reforçar os votos favoráveis à Reforma Trabalhista já reassumiram suas respectivas pastas. A nomeação de Bruno Araújo (Cidades), Mendonça Filho (Educação), Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) e Ronaldo Nogueira (Trabalho) estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 27.



A ideia inicial de Temer era exonerar temporariamente somente três titulares: Bruno Araújo, Mendonça Filho e Coelho Filho, como foi publicado no Diário Oficial na manhã de quarta-feira. À noite, entretanto, em meio a debates acalorados e protestos no Congresso, o presidente decidiu exonerar, de última hora, o ministro do Trabalho, deputado licenciado Ronaldo Nogueira (PTB) A decisão saiu em edição extraordinária da publicação oficial.



O texto principal da Reforma Trabalhista foi aprovado nesta quarta no plenário da Câmara por 296 votos a favor e 177 contra. Foram dez horas de sessão até o resultado, que veio por volta das 22h30.



A conclusão da votação da matéria ocorreu na madrugada, quando os deputados rejeitaram dez destaques e aprovaram um - o que restringe a penhora em casos de ação trabalhista. O projeto agora segue para a apreciação do Senado.