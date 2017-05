Ministros da Cultura e da Defesa entregaram cargos, diz líder do PPS na Câmara

Os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e da Cultura, Roberto Freire, entregaram os cargos nesta quinta-feira (18), após denúncias de que o presidente Michel Temer deu aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A informação é do líder do PPS na Câmara, deputado Arnaldo Jordy (PA). Jungmann e Freire são deputados licenciados pelo PPS.

Contudo, embora as afirmações são de que ambos os ministros já entregaram suas cartas de demissão, os nomes deles ainda não constam no Diário Oficial da União.

Pela manhã, o Broadcast Político já havia adiantado que os ministros do PPS deveriam entregar os cargos. A avaliação no partido é de que a situação do governo Temer é insustentável. A bancada do partido na Câmara, composta por nove deputados, defende a renúncia do presidente da República.