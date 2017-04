Ministros citados nas delações vão permanecer no governo

Apesar da divulgação da lista de inquéritos autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (11), o presidente Michel Temer decidiu que não vai afastar nenhum dos ministros investigados.

De acordo com informações do blog do jornalista Gerson Camarotti, no portal G1, o Palácio do Planalto avaliou que uma saída em massa prejudicaria ainda mais o governo, num momento em que a ordem é tentar aprovar a agenda de reformas no Congresso.

Temer criou, há cerca de um mês, uma espécie de "protocolo", que narra que ministro citado em delação só deixará o governo caso seja denunciado pelo Ministério Público e vire réu na Lava Jato.

Os ministros alvos de inquéritos são: Eliseu Padilha (PMDB) da Casa Civil; Moreira Franco (PMDB) da Secretaria-Geral; Gilberto Kassab (PSD) da Ciência, Tecnologia e Comunicações; Bruno de Araújo (PSDB) das Cidades; Aloysio Nunes (PSDB) das Relações Exteriores; Marcos Pereira (PRB) da Indústria e Comércio Exterior; Blairo Maggi (PP) da Agricultura; Helder Barbalho (PMDB) da Integração.

Todos negam envolvimento em irregularidades.