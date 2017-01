Ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, morre em queda de avião em Paraty

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, no acidente aéreo na tarde desta quinta-feira (19) em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

Por meio do Facebook, o filho de Teori, Fernando Zavascki também confirmou a morte do pai. Ele agradeu a todos pela força.

Responsável pelos casos relacionados ao maior escândalo de corrupção da história recente do país, Zavascki estava concentrado nos últimos meses nas delações da empreiteira Odebrecht, a maior do país.

Segundo a publicação o site da revista Veja, o corpo do ministro deve ser velado no STF e será enterrado em Santa Catarina. Ministro desde 2012, era conhecido pela discrição mesmo nos momentos em que esteve no centro do noticiário.

Teori estava a bordo do avião modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM pertencente a Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, em São Paulo e no Rio.

Em declaração à BBC Brasil, o ministro do STF Gilmar Mendes, que está de férias em Portugal, afirmou ainda não ter condições de comentar a morte. "Não tem a menor condição, não era só o meu colega, era o meu amigo", disse.

Perfil

Viúvo desde 2013, Teori morreu aos 68 anos e deixa três filhos. Zavascki é natural da cidade de Faxinal dos Guedes, interior de Santa Catarina. Em 2012, o magistrado assumiu a cadeira de ministro do STF por indicação da ex-presidente, Dilma Rousseff.

Em março de 2015, o ministro autorizou a abertura do inquérito para investigar políticos suspeitos de participação no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato.

Teori ingressou na carreira jurídica em 1971, como advogado concursado do Banco Central em Porto Alegre, onde atuou por sete anos. No década de 80, Zavascki foi transferido para a superintendência jurídica do Banco Meridional do Brasil.

Anos depois, Teori assumiu cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando presidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª região (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) entre 2001 a 2003 e atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral na década de 1990.