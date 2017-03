Ministro pode se demitir, afirma Temer

O presidente Michel Temer disse ontem, que ministros podem, eventualmente, pedir demissão do cargo mesmo antes de serem denunciados formalmente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele reafirmou, no entanto, que a abertura de inquérito contra integrantes do governo não fará com que o ministro seja afastado automaticamente. A afirmação, em entrevista à Radio CBN, foi fei...