Ministro libera para julgamento ação contra chapa Dilma-Temer

Relator do processo que apura se a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014, o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), liberou ontem o processo para julgamento.Caberá agora ao presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, definir a data para que o plenário volte a analis...