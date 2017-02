Ministro Eliseu Padilha passa bem após cirurgia em Porto Alegre

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, passou por uma cirurgia de próstata na tarde desta segunda-feira (27), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O boletim médico divulgado pelo hospital informa que a cirurgia foi bem-sucedida e que Padilha passa bem.

Padilha permanecerá sob monitoramento médico por 48 horas na sala de recuperação pós-operatória.

“O paciente Eliseu Padilha submeteu-se a procedimento urológico cirúrgico, sob anestesia geral, que transcorreu sem intercorrências. As condições gerais estão estáveis. Ele permanecerá em sala de recuperação pós-operatória monitorado pelas próximas 48 horas”, registra a nota assinada pelos médicos Claudio Telöken e Nilton Brandão.

O ministro está de atestado médico desde o dia 20 deste mês, quando foi internado no Hospital do Exército. Ele teve alta do hospital no dia 22 e, desde então, está em Porto Alegre. Em setembro, Padilha, que tem 71 anos, foi internado por problemas de pressão.

As informações são da Agência Brasil