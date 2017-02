Ministro do TSE vai ouvir delatores sobre chapa Dilma-Temer

Três delatores da Odebrecht, incluindo Marcelo Odebrecht, vão prestar depoimento semana que vem ao ministro corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral Herman Benjamin no processo contra a chapa Dilma-Temer, informou o TSE ontem.

No despacho consta que serão ouvidos Marcelo Bahia Odebrecht, Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Salles Ramos na quarta-feira, em Curitiba.

O ministro Benjamin destacou que os novos depoimentos foram determinados em razão da recente homologação de delação premiada de 77 executivos da Odebrecht, no âmbito da operação Lava Jato, “e de que houve depoimentos relacionados à campanha eleitoral da chapa Dilma-Temer em 2014”.

O TSE julga ação que pede a cassação da chapa vencedora da eleição presidencial de 2014, formada pela ex-presidente Dilma Rousseff e pelo presidente Michel Temer. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), um dos processos movidos pelo PSDB no TSE contra a chapa Dilma-Temer, pode resultar na cassação da chapa, o que afetaria o atual presidente, que assumiu o após o impeachment da petista.

Em outubro do ano passado, Benjamin determinou a criação de uma força-tarefa para investigar a chapa Dilma-Temer, formada por técnicos da Receita Federal, da Polícia Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e os peritos judiciais nomeados pelo TSE.

Em manifestação enviada ao TSE, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que os delatores sejam ouvidos desde que o sigilo dos depoimentos seja respeitado.

Tramitação no TSE

A ação contra a chapa tramita no TSE há cerca de dois anos. A maior parte das diligências já foi realizada neste período. Herman Benjamin participa de todas as oitivas das testemunhas do caso.

O PSDB relatou três fatos na representação em que pede a cassação da chapa presidencial: gastos de campanha acima do limite informado à Justiça Eleitoral, financiamento eleitoral com dinheiro desviado da Petrobras e falta de comprovação de despesas de campanha.

Os advogados de Temer têm defendido que as contas de campanha dele sejam separadas das de Dilma na ação. A campanha de Dilma nega qualquer irregularidade.