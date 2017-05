Ministro das Cidades deve anunciar saída do governo Temer

O Ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), deve anunciar sua saída do governo nas próximas horas. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (18) pelo comentarista político, Gerson Camarotti.

De acordo com a coluna, durante conversas com deputados tucanos, o ministro concordou que não tem mais condições de permanecer na base do governo após as últimas revelações.

O presidente Michel Temer está sendo acusado de ter autorizado a compra do silêncio de Eduardo Cunha.

Em abril, o ministro foi citado por quatro delatores da Odebrecht. Ele teria recebido R$ 600 mil de propina da empreiteira quando era deputado federal, entre 2010 e 2012.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou que Bruno Araújo se tornasse alvo de inquérito por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro.

Bruno Araújo tem 44 anos, é natural de Recife (PE), formado pela Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo Estado de Pernambuco.