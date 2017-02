Ministro anuncia ações em Fórum

Presidente do Consórcio Brasil Central, o governador Marconi Perillo abriu ontem a primeira reunião do bloco de 2017 ao lado do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que antecipou aos governadores obras e ações da União na área de habitação.O ministro elogiou a articulação dos governadores de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantin...