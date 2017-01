Ministério Público: Ex-secretário tem nomeação questionada

O Ministério Público de Contas (MPC) do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) entrou com uma representação contra a indicação do ex-secretário Fernando Machado para o cargo de superintendente de Regulação da Secretária Municipal de Saúde. Segundo o procurador Fabrício Motta, autor da representação, Machado não preenche os requisitos para assumir um cargo público. “...