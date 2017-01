Michel Temer proíbe a primeira-dama Marcela de dar entrevistas

O presidente Michel Temer proibiu a primeira dama, sua esposa Marcela Temer, de dar entrevistas ou falar com a imprensa. A informação é do blog do jornalista Lauro Jardim.

Desde que ele assumiu o cargo, Marcela não tinha sofrido esse tipo de veto. Qualquer declaração dela, ainda segundo Lauro Jardim, será feito somente através de assessores.

Marcela Temer já foi alvo de memes quando uma reportagem a definiu como "bela, recatada e do lar" e foi duramente criticada pela capa da revista Veja - mesma publicação que a definiu como bela e recatada - veiculada este mês (jan/2017), em que ela aparece como "a aposta do governo" para salvar a popularidade do mesmo.