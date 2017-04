Metáforas de futebol na lista de doação

No país do futebol, partidos são como clubes, candidatos fazem as vezes de jogadores e as doações que recebem nada mais são do que o seu valor de passe. Foi exatamente assim que a Odebrecht classificou os beneficiários de suas contribuições, de caixa um e dois, na eleição de 2014 na Bahia.O “meia” (leia-se candidato a governador) Rui Costa, do “Flamengo” (PT), valia “...