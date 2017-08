Mesmo com a crise, candidatos fazem caravanas pelo País

A crise política que domina a agenda em Brasília e as incertezas da reforma política em discussão e suas consequências para a disputa do ano que vem não impedem os “presidenciáveis” de dar a largada em suas (pré) campanhas no segundo semestre. Como costuma ocorrer em anos que antecedem eleições gerais, o calendário eleitoral se impôs no mês de agosto.No ranking de milhag...