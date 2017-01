Menino que procurava material escolar no lixo assiste jogo do Vila ao lado do vice-governador

Durante o amistoso que marcou a vitória do Vila diante do Flamengo (2 a 1), no Serra Dourada, sábado (21/01), o vice-governador José Eliton se emocionou ao conhecer Gabriel Oliveira Barbosa, o menino de 6 anos de idade que foi encontrado por policiais militares revirando o lixo numa das ruas de Rio Verde, em companhia de sua avó, Zilda, à procura de material escolar. Comovidos, os policiais Denilton Souza Queiroz e Paulo Henrique Aires Campos, do 2º Batalhão da Polícia Militar do 8º Comando Regional, mobilizaram o comércio local e, em poucas horas, surpreenderam o menino e a avó na residência, entregando todo o material, além de roupas e calçados de que precisa para frequentar a escola.

No Serra Dourada, José Eliton parabenizou os policiais militares e os destacou como exemplo para a corporação e para a sociedade. Vestido com a camisa do Vila, Gabriel se disse torcedor do Tigrão, do Flamengo e, mais recentemente, também da Chapecoense. Ele entrou com o time em campo e, depois, foi recebido pelo vice-governador e seu filho Netto, com quem assistiu ao amistoso, vibrando com os dois gols de Wallyson que deram ao Vila a vitória histórica diante do time carioca. Para José Eliton, Gabriel é exemplo de que, mesmo em situação de graves dificuldades, as pessoas podem optar pelo melhor caminho, o do conhecimento e do saber.

“Tenho certeza de que Gabriel terá uma brilhante trajetória na sua formação e que continuará a nos orgulhar com sua determinação e capacidade de sonhar”, afirmou José Eliton. O menino é criado desde bebê pela avó Zilda, que é catadora de produtos recicláveis pelas ruas de Rio Verde. A sua viagem e a dos policiais à capital do estado foi organizada pelo comandante do 8º CRPM, coronel Aylon José de Oliveira Júnior, depois que a assessoria da PM conseguiu apoio junto aos proprietários do Hotel Alpha Park.

A mãe de Gabriel teve cinco filhos. Sem condições de criá-los, deixou a criança com a avó para não ter que doá-lo para outra família. O menino ajuda na atividade de catação de produtos recicláveis e estuda na Escola Dona Gercina. Como a escola fica longe de onde mora, Gabriel tem apoio do transporte escolar que o leva gratuitamente. Segundo o coronel Aylon, do 8º CRPM, Gabriel afirmou que ainda não sabe ler.

Eles foram recepcionados, primeiro no hotel em que ficou a delegação do time carioca. Na chegada do Flamengo, o menino Gabriel ganhou uma camisa do time. Em seguida, o neto de dona Zilda foi levado ao Vila, onde foi recepcionado pela diretoria e pelos jogadores. Ele foi agraciado com um uniforme completo do seu time de coração, com um boné e uma bola oficial. Ainda no clube, o presidente Ecival Martins gravou um vídeo homenageando os policiais que fizeram a mobilização junto aos comerciantes de Rio Verde para conseguir o material que Gabriel precisava para retomar os estudos neste ano.

Gabriel foi para o estádio Serra Dourada com a equipe do Vila e aproveitou o trajeto para conversar com os jogadores. No calor da hora, chegou a dizer que quer ser jogador quando crescer. E lá, sob os aplausos da torcida colorada, entrou em campo com os jogadores. Para o comandante do 8º CRPM, coronel Aylon Oliveira, sem dúvida, essa foi uma experiência que marcará para sempre a vida de Gabriel