Marisa Letícia está sedada na UTI do Sírio-Libanês

A ex-primeira-dama Marisa Letícia, 66 anos, está internada, em estado considerado gravíssimo, desde a tarde de terça-feira (24), na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.

A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou mal quando estava em casa, em São Bernardo do Campo (SP), teria tido uma crise de hipertensão, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e foi submetida a um procedimento cirúrgico delicado, porém, bem-sucedido, segundo o hospital.

Quando Marisa chegou ao hospital, de ambulância, Lula já estava a sua espera, após participar de um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Ela foi encaminhada para a sala de emergência, entubada e passou por um cateterismo e uma “embolização”, quando um cateter é introduzido no pescoço até a região afetada, para estancar a veia que estourou no sistema intracraniano.

De acordo com o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico da família, a ex-primeira-dama teve um aneurisma, uma dilatação na artéria do cérebro seguida de um rompimento e de sangramento.

No momento, Marisa está sedada na UTI, em observação. Segundo a equipe médica, é preciso aguardar até 48 horas para ter um diagnóstico mais preciso e saber se houve sequela.

Saúde

Pessoas próximas da ex-primeira-dama dizem que ela tem histórico de pressão alta e já teve a suspeita de um aneurisma. Em março de 2016, Marisa foi medicada e liberada pelo hospital, sob a alegação de que havia sido infectada pela gripe H1N1.

Apoio

No perfil de Lula no Facebook, muitos apoiadores do petista escreveram mensagens de solidariedade com a hastag #ForçaDonaMarisa.

Justiça

A ex-primeira-dama é ré em duas ações penais da Operação Lava-Jato, acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por uma reforma feita pela construtora OAS em um tríplex do Guarujá (SP). E também em outra denúncia envolvendo benefícios ilícitos que o casal teria recebido da Odebrecht, na qual é acusada de lavagem de dinheiro.