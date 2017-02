Marconi quer Força Nacional no combate à violência em Luziânia

O governador Marconi Perillo solicitou, na sexta-feira (3), ao ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, apoio da Força Nacional de Segurança nas ações de combate à criminalidade em Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal.

Marconi justifica que o suporte é necessário tendo em vista o aumento do número de furtos a residências, assaltos, homicídios com características brutais, bem como pelos recentes casos de ataques às instituições bancárias.

Em nota, o governo de Goiás afirma que aplica cerca de 12,5% do Orçamento Anual do Estado nos políticas de combate e prevenção à criminalidade, valor inferior somente ao empregado nos programas na área da Educação. Ainda segundo o governo, os índices de violência vêm caindo em todo o Estado, mas, Luziânia requer especial atenção em função da situação atípica de agravamento da criminalidade verificada no município.

O Ministério de Justiça e Cidadania colocou a Força Nacional de Segurança à disposição dos Estados para suporte e complementação das políticas públicas de combate e prevenção à violência. A crise nacional na Segurança Pública se agravou neste início de ano em diversos Estados com a eclosão de rebeliões em presídios. Em Goiás, a situação do sistema penitenciário está dentro da normalidade.