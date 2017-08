Marconi Perillo se reúne com Alckmin em São Paulo

O governador de Goiás, Marconi Perillo, esteve nesta segunda-feira (28) com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista.

Segundo a assessoria de imprensa de Perillo, no encontro, os governadores tucanos trataram de "providências relativas à exploração da Hidrovia Paranaiba-Tietê-Paraná, com destaque para as obras de derrocamento do canal de Nova Avanhandava; gargalos relacionados à efetiva convalidação dos incentivos fiscais e aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios no Congresso Nacional".

Ainda segundo a assessoria, sobre a reforma política, Marconi e Alckmin têm afirmado que "é preciso dar prosseguimento a temas centrais da proposta, de forma a pacificar polêmicas existentes, como é o caso do modelo de financiamento e da cláusula de barreira".