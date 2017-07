Marconi Perillo lamenta a morte de Paulo Garcia e decreta luto oficial de três dias

O governador Marconi Perillo, através do perfil no Twitter, lamentou profundamente a morte do ex-prefeito de Goiânia e amigo Paulo Garcia. “Somos solidários aos amigos e família neste momento de dor”, escreveu Marconi.

Perillo afirmou que Paulo Garcia teve carreira reconhecida como médico e na política trilhou caminho de liderança e retidão. “Sempre tivemos relação respeitosa”, afirmou o governador.

Marconi presta condolências aos familiares do ex-prefeito e decretou luto oficial de três dias no Estado.

O velório de Paulo Garcia acontece no cemitério Jardim das Palmeiras. Haverá uma missa às 16 horas no local e, às 17h, o enterro.