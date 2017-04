Marconi pede desinterdição da BRF de Mineiros em audiência com presidente Temer

Governadores se reuniram com o presidente Michel Temer, na manhã desta segunda feira (3), para discutir as ações do Governo Federal no âmbito da Operação Carne Fraca. Liderados pelo governador de Goiás Marconi Perillo, do Paraná Beto Richa, do vice-governador de Santa Catarina Eduardo Pinho Moreira, além de representantes dos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, reclamaram da atual situação das cidades que tiveram unidades interditadas pelas investigações.

Todos os presentes relataram queda de receita diante do desaquecimento da atividade econômica ligada ao agronegócio. Nos casos mais graves,registrou-se inclusive o fechamento de plantas industriais, diminuição de turnos nas empresas processadoras e adiamento de investimentos programados pela iniciativa privada.

Durante a reunião o governador Marconi Perillo pediu ao presidente Michel Temer atenção do Governo Federal e do Ministério da Agricultura em relação a desinterdição da unidade industrial de Mineiros. “Há uma angústia e uma apreensão muito grande por parte de toda a população. Essa unidade gera milhares de empregos diretos e indiretos. Viemos contextualizar com o presidente a situação vivida em Goiás e que preocupa todo o Brasil”, comentou.

Os governadores e seus representantes também se colocaram à disposição do Governo Federal no sentido de, se for necessário, dentro ou fora do Brasil, buscar a reabertura do mercado.

BRF de Mineiros

Quase 20% da população da cidade trabalham na fábrica da BRF em Mineiros. Em vinte dias, mais de 300 mil perus deixaram de ser abatidos - a média de abate diário era de 25 mil perus e 115 mil frangos. Produtores de milho também reclamam do baixo número de vendas, reflexo da escassa procura por ração.

A interdição da fábrica também gerou reflexos nas vendas dos produtores de milho que vendem sua produção antecipadamente para ser transformado em ração. Muitos dizem que ainda não conseguiram fechar os negócios. Nessa mesma época do ano passado, em torno de 45% a 50% já tinham sido comercializadas. Esse ano está em 5%. As empresas estão esperando uma definição para o caso e com isso acabam travando o mercado.

Prejuízo maior está sendo sentido pelas granjas, onde estão estocados cerca de 300 mil perus em condições de abate. Por dia 25 mil perus e 115 mil frangos eram abatidos na BRF.

A empresa garantiu que pagará os salários e benefícios integrais aos 2.250 funcionários da fábrica de Mineiros, independente do período de paralisação.