Marconi inaugura ponte sobre o Rio Araguaia que liga Goiás ao Mato Grosso

O governador Marconi Perillo (PSDB) inaugurou na manhã deste sábado (29) a ponte que liga os municípios de Aruanã (GO) a Cocalinho (MT) sobre o Rio Araguaia. O governo estadual prevê que a obra, que integra os Estados de Goiás e Mato Grosso, beneficie mais de 200 mil habitantes de 36 municípios de Goiás, Mato Grosso e Sul do Pará.

A ponte será liberada para o tráfego já neste fim de semana. Até então a travessia no local era feita só por balsa, ao custo médio de R$ 20,00 por veículo e com tempo médio de uma hora, entre espera e travessia. Com a ponte, o tempo de travessia será de um minuto e o pedágio terá preço médio de R$ 10,00.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades, e Assuntos Metropolitanos (Secima), a ponte irá otimizar o escoamento da produção de grãos de toda a Região do Norte Araguaia, atualmente estimada em 7 milhões de toneladas.

“É uma obra importante e fundamental para consolidarmos a maior integração econômica e social entre os estados de Goiás e Mato Grosso”, explica o secretário da Secima, Vilmar Rocha.

CUSTO

Construída por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), a obra custou R$ 54 milhões, dos quais 60% foram recursos do Governo de Goiás e 40% do Consórcio Caminhos do Sol, que detém um contrato de 25 anos.

O início da construção da ponte do Cocalinho se deu em novembro de 2005. Um ano depois, a obra foi paralisada, sendo reiniciada em agosto de 2011. Uma nova paralisação ocorreu em setembro de 2014. Sua retomada ocorreu em agosto de 2016.

Distante 404 km de Goiânia e a 960 km de Cuiabá, a Ponte do Cocalinho tem 577 metros de comprimento com um vão livre de 130 metros.