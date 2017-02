Marconi encaminha à Casa Civil nomeação de Benedito Torres

O governador Marconi Perillo (PSDB) encaminhou, no início da tarde deste sábado (4), a nomeação do procurador de Justiça Benedito Torres para o cargo de Procurador-Geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

Torres foi o mais votado pelos procuradores em eleição que ocorreu durante todo o dia de ontem, com 193 votos. Ele concorreu com dois promotores: Rodney da Silva, que teve 150 votos, e Ana Maria Rodrigues da Cunha, com 118. Foram registrados quatro votos brancos e dois votos nulos. A lista tríplice é encaminhada ao governador, que tem a prerrogativa de nomear qualquer um dos três escolhidos.

Pelas redes sociais oficiais, Marconi divulgou que vai manter o resultado do pleito do MP-GO e nomear Torres. Ele divulgou foto com a assinatura do resultado das eleições, que foi levado a ele pelo atual PGJ, Lauro Machado, no início da tarde de hoje.

O encaminhamento da nomeação é levado ao secretário-chefe da Casa Civil, João Furtado de Mendonça Neto, que elabora o decreto de nomeação de Benedito Torres a ser assinado por Marconi Perillo.

Esta é a segunda vez que Torres assume a função de PGJ. Antes, ele havia sido eleito em 2011. Atualmente, ele é presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP).