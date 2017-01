Marconi e Iris se reúnem no Palácio Pedro Ludovico Teixeira

O governador Marconi Perillo (PSDB) e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), estão na manhã desta sexta-feira (20), em reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

Junto com eles estão os dez secretários, o vice José Eliton e os presidentes do Detran e da Saneago, além dos principais auxiliares no Paço.

"Faço questão que todos os secretários e auxiliares do Governo participem desta audiência. Esse é o primeiro encontro e esperamos realizar muitos outros. É uma grande satisfação recebê-lo aqui, e quero que o senhor se sinta em casa", disse o governador em audiência com o prefeito.

Esse é o primeiro encontro oficial entre o tucano e o peemedebista desde a eleição de outubro e ambos já declararam que buscarão manter boa relação entre Estado e Prefeitura.

Lembrando que entre 2005 e 2006, quando também coincidiram os mandatos de Marconi no governo e de Iris na Prefeitura, ambos mantiveram boa relação e tiveram muitos encontros oficiais e, inclusive, alguns reservados.