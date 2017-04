Marconi e Alckmin defendem reforma da Previdência

Em um esforço para inserir Marconi Perillo nos debates nacionais e ao mesmo tempo abrir uma canal de diálogo para Geraldo Alckmin no Estado, os governadores de Goiás e São Paulo aproveitaram uma conversa com internautas para defender juntos questões como reforma da Previdência, reformulação do pacto federativo e privatizações. De olho nas eleições presidenciais de 2018, os doi...