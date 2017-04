Marconi diz que Temer se comprometeu a dar urgência na desinterdição da BRF de Mineiros

Durante a sua participação na Tecnoshow nesta terça-feira (4), em Rio Verde, o governador Marconi Perillo afirmou que o presidente Michel Temer está empenhado em encontrar uma solução urgente para a volta do funcionamento da fábrica da BRF em Mineiros.

Nessa segunda-feira (3), Marconi, juntamente com os governadores do Paraná Beto Richa, do vice-governador de Santa Catarina Eduardo Pinho Moreira, além de representantes dos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, reclamaram da atual situação das cidades que tiveram unidades interditadas pelas investigações.

Todos os presentes relataram queda de receita diante do desaquecimento da atividade econômica ligada ao agronegócio. Nos casos mais graves,registrou-se inclusive o fechamento de plantas industriais, diminuição de turnos nas empresas processadoras e adiamento de investimentos programados pela iniciativa privada.

"O resultado foi positivo. Eu falei claramente da nossa preocupação quanto à desinterdição da unidade fabril de Mineiros. Eu destaquei a importância dos empregos que são gerados aqui em Rio Verde e tratamos de outras questões relacionadas à carne e ao agronegócio. Eu senti da parte do presidente não só preocupação, mas iniciativas que têm como objetivo superar esse trauma que o Brasil sofreu nos últimos 30 dias", relatou Marconi.

O presidente da Faeg, José Mário Schreiner, disse que com a Operação Carne Fraca "o agronegócio já perdeu R$ 1 bilhão" com a paralisação dos negócios. Para ele, "a comunicação foi equivocada, apesar do presidente Temer e do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, estarem trabalhando firme para que a situação seja contornada".

Além do abate de frangos da BRF em Mineiros, também foram fechadas para investigação as unidades da Pessin em Jaraguá do Sul (SC) e em Curitiba (PR), que produzem embutidos. A operação da PF investiga o pagamento de propina para obtenção de licenças sanitárias e a liberação de produtos sem a devida fiscalização, onde os frigoríficos “maquiavam” carnes vencidas para vendê-las.

Reabertura

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que a interdição e a inspeção feita na unidade da BRF de Mineiros comprovaram que o problema não está na indústria, mas nas granjas, que estão passando por um rastreamento para investigar uma possível contaminação pela bactéria salmonela.

“A situação de Mineiros preocupa muito, mas estamos atentos ao município. Assim que tivermos todos pareceres técnicos, vamos liberar a reabertura da unidade”, afirmou Maggi.

Na cidade existem 122 produtores integrados à indústria, que possuem 219 granjas e geram 660 empregos diretos. Delas, saem 25 mil perus e 120 mil frangos para serem abatidos por dia.

A BFR garantiu que pagará os salários e benefícios integrais aos 2.250 funcionários da fábrica de Mineiros, independente do período de paralisação.

Perus

A BRF foi autorizada nesta terça a realizar a transferência dos perus que seriam abatidos de Mineiros (GO) para Uberlândia (MG). O transporte das aves começará nesta quarta (5). A empresa não informou a quantidade de animais que será deslocada por cerca de 530 quilômetros.

As granjas da cidade goiana chegaram a acumular um total de 300 mil perus em situação de abate.

Em nota, a BRF afirmou que tomará medidas necessárias para respeitar as melhores práticas de bem-estar animal e causar o mínimo impacto possível para os perus, "incluindo o transporte dos animais em períodos de temperaturas mais amenas, de modo a evitar situações de calor e estresse e diminuir o tempo de viagem".

A empresa disse também que terá equipes de apoio aos veículos e técnicos para assegurar o bem-estar dos animais ao longo do trajeto.