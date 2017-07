Marconi destaca obras de Paulo Garcia e relembra parcerias durante velório de ex-prefeito

O governador Marconi Perillo (PSDB) chegou ao Cemitério Jardim das Palmeiras por volta das 16 horas para o último adeus ao ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia (PT), que morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, vítima de um enfarte. Acompanhado da primeira-dama, Valéria Perillo, ele destacou as obras realizadas pela Prefeitura na gestão do petista e também de parcerias entre governo estadual e municipal, que culminaram no surgimento de uma amizade.

“Tinha uma relação muito boa com Paulo Garcia, que se transformou em uma relação de amizade. Começou em uma parceria administrativa e evoluiu para uma relação de confiança, de respeito, de amizade e de muitas parcerias”, disse.

Para Marconi, Paulo era uma “pessoa séria, correta em seus compromissos” e que será lembrada pelas obras realizadas. “Paulo deixa um legado importante em Goiânia, com o início da construção do parque Macambira-Anicuns, da construção do BRT Norte-Sul, ciclovias e ciclofaixas e em outras áreas que são estratégicas para cidade”, destacou.

O governador do Estado afirmou que ele e Valéria “lamentam” e se “solidarizam” com a mulher de Paulo, Tereza Beiler. Marconi classificou este domingo como um “dia muito triste para toda Goiânia”.

Paulo Garcia (PT) morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, que foi presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e um assessor muito próximo do ex-prefeito, Paulo estava na cama quando acordou passando mal, tentou se vestir, mas morreu ainda no quarto.

Paulo de Siqueira Garcia foi prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010. Também foi deputado estadual entre 2003 e 2006.

O velório de Paulo acontece no cemitério Jardim das Palmeiras e o enterro está marcado para às 17h.