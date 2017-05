Marconi comenta delações da JBS sobre Temer e um possível ‘desembarque’ do PSDB 🎥

Em visita à 72ª Exposição Agropecuária de Goiás na tarde deste sábado (20), realizada na Pecuária de Goiânia, o governador do Estado Marconi Perillo (PSDB) comentou a crise política gerada pelas delações premiadas de executivos da JBS e citações do presidente Michel Temer (PMDB) e senador Aécio Neves (PSDB).

Perillo afirmou que o partido deve deliberar sobre consequências do conteúdo das gravações ainda nesse domingo (21), em Brasília, como um possível ‘desembarque’ do PSDB da base aliada do atual governo federal. O governador, que participava de um encontro com produtores, criadores e expositores, citou questões econômicas para falar sobre a crise política.

“Algumas pessoas do PSDB defendem o desembarque, outras acham que é preciso ver o que fazer para que a gente não desencaminhe o que já está bem encaminhado na economia. Enfim, é uma situação delicada e, mais do que nunca nós temos que conversar muito e pensar no que é melhor para a nação. Avaliação que eu faço é a de todos, a de que estamos realmente vivendo um momento gravíssimo, um momento delicadíssimo, infelizmente num momento em que o Brasil estava começando a decolar”, defendeu ao citar alguns índices como inflação, PIB, juros e valor do dólar.

“O que nós temos que ter agora é sabedoria, equilíbrio, maturidade para nos unirmos em favor do Brasil. Não adianta ficar brigando contra um ou outro. É preciso nos juntarmos para ver o que é o melhor para o Brasil. Não pode haver saída irresponsável. Nós também não podemos apostar numa experiência nova”, citou.

Perillo disse que é necessário também “ter uma condução extremamente equilibrada”. “A equipe econômica que nós temos no Brasil hoje é a melhor que nós já tivemos no governo. As coisas estão indo bem, as reformas estão muito bem encaminhadas. Eu acho que, mais do que nunca, nós brasileiros, especialmente aqueles que têm responsabilidade pública, temos que estar juntos discutindo, refletindo e pensando sobre o que é melhor para o Brasil daqui para frente ”, completou.

Saída da crise

Durante reunião com produtores, o governador declarou que o dinamismo do setor agropecuário é um dos motivos para que Goiás apresente crescimento acima da média nacional e saída mais cedo da crise econômica. Segundo Perillo, no primeiro quadrimestre do ano Goiás gerou 12 mil empregos, resultado que “puxa o país para frente”.

A tradicional visita ao Parque de Exposições Agropecuárias foi feita, pela primeira vez, juntamente com do primeiro e segundo escalões do governo estadual.

Confira a íntegra das declarações:

