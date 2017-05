Marcelo Madureira, ex-Casseta & Planeta, sobre Aécio: "Fui iludido e enganado"

Após sofrer críticas nas redes sociais sobre o apoio que deu ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) em sua campanha presidencial em 2014, Marcelo Madureira, ex-integrante do programa de humor Casseta & Planeta, da Rede Globo, e atualmente comentarista na rádio Jovem Pan, resolver falar na última quinta-feira (18) sobre a situação.

Em tom de desabafo, Madureira afirmou estar muito decepcionado e desiludido com a política. "Eu fui iludido, fui enganado, eu gostaria de estar completamente equivocado. Para mim é chocante ver o candidato que eu apoiei estar envolvido nessas negociatas em plena vigência das investigações", lamentou.

Ele ainda reforçou que pretende seguir participando da vida política e que a atuação na área é dever de qualquer cidadão, seja na direita ou esquerda. "Podem me criticar, mas eu jamais tirarei o corpo fora de participar da vida política do meu país", concluiu Madureira.

Em 2014, durante a campanha presidencial de Aécio Neves, o humorista manifestou apoio ao tucano, inclusive escrevendo textos em favor de Aécio em seu blog pessoal.

Na noite da última quarta-feira (17), uma matéria apresentada pelo jornalista Lauro Jardim, de O Globo, denunciou o senador, acusando-o de pedir R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, para pagar advogados em sua defesa na Operação Lava Jato. Porém, de acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o dinheiro teve outro destino, indo para uma empresa do filho do também senador mineiro tucano Zezé Perrella, Gustavo Perrella, em Minas Gerais.