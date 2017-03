Marcelo Crivella está com tumor na próstata

Atualizada às 12h45

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), está com um tumor na próstata, segundo informou o jornalista Lauro Jardim, em seu blog, no site do jornal O Globo.

De acordo com o colunista, o prefeito recebeu na semana passada o resultado de uma biópsia confirmando o tumor de dois milímetros. O político garantiu que o seu caso ainda não precisa de cirurgia, já que está em fase inicial. "Por enquanto, vou me tratar com medicamentos", disse ele para o jornalista.

Caso precise de uma intervenção cirúrgica, "será coisa rápida", de acordo com Crivella, "uma cirurgia de 90 minutos. E dias depois eu já poderia estar de volta ao trabalho", finalizou o prefeito.

Ao jornal O Estado de S.Paulo, a assessoria de Crivella disse que o caso não é grave e o prefeito cumpre agenda oficial normalmente nesta segunda-feira (20).