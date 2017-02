Manifestantes tentam impedir fala de Sérgio Moro em Nova York

Um grupo de manifestantes tentou impedir uma fala do juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, em uma palestra na Universidade Columbia, em Nova York (EUA), ontem.Moro é um dos convidados do evento para discutir governança e combate à corrupção no Brasil, que ocorre até hoje. O procurador da Lava Jato Paulo Roberto Galvão e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),...