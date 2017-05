Manifestantes realizam protesto em frente ao Palácio do Planalto após denúncias contra Temer

Atualizada às 22h24 - 17/05/2017

Um grupo de manifestantes realiza na noite desta quarta-feira (17) um protesto em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, após às denúncias apresentadas pelo jornal O Globo contra o presidente Michel Temer (PSDB) sobre a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na Operação Lava Jato. O empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, afirmou que fez gravações de conversas com Temer e também com o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que foi candidato à presidência da República nas eleições de 2014.

Segundo o G1, algumas pessoas que se reuniam no local e estavam apoiadas na grade de contenção foram afastadas pela Polícia Militar, que usou spray de pimenta.

Militares do Exército que fazem a segurança da sede do executivo nacional também se posicionaram e seguem nos arredores do Palácio do Planalto. Juntamente com alguns ministros, Temer está reunido no local desde a divulgação da notícia.

Em São Paulo, outro grupo de manifestantes realiza um ato na Avenida Paulista. O senador Aécio Neves também é alvo de protestos na capital paulista.