Manifestantes ligados à CUT tentam impedir mudança de sede do PMDB em Brasília

Um grupo de manifestantes ligados à Central única dos Trabalhadores (CUT) tentou impedir na manhã desta quinta-feira, 18, a transferência de computadores de uma das sedes do PMDB em Brasília para a nova sede do partido.



Segundo a assessoria do presidente da sigla, senador Romero Jucá (RR), a mudança já estava marcada e a ordem é manter a programação. Como a sede da CUT fica próxima do local, militantes viram a movimentação no PMDB e decidiram impedir a mudança.



O protesto ocorre em frente ao prédio onde continuará funcionando a tesouraria do partido, no Setor Comercial Sul. A nova sede do PMDB fica no Lago Sul.