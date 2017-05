Manifestantes colocam fogo em prédios de dois ministérios em Brasília; servidores são liberados

Matéria atualizada às 16h38.

O clima de tensão aumentou nesta tarde na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Manifestantes que protestam nesta quarta-feira, 24, contra as reformas e pela renúncia do presidente Michel Temer colocaram fogo no prédio do Ministério da Agricultura. Carros do Corpo de Bombeiros, Samu e caminhão pipa já estão no local para controlar a situação. Enquanto bombeiros se aproximam, manifestantes jogam pedaços de pau e uma pessoa se feriu no rosto.

Vídeo mostra Ministério da Agricultura revirado por dentro. Mais cedo, manifestantes atearam fogo no prédio https://t.co/Bcez3NvTfT pic.twitter.com/31YH6XzVJz — Correio Braziliense (@correio) 24 de maio de 2017

Embora ainda haja muitos focos de confronto com policiais, vandalismo, agressão e barricadas em ministérios, uma grande parte dos manifestantes continua no protesto, alguns até em clima de normalidade deitados no imenso gramado da Esplanada. Por causa das confusões, muitas pessoas já deixam a manifestação, mas ainda há um grande número no local.

A Casa Civil da Presidência da República determinou a liberação de todos os funcionários que trabalham na Esplanada dos Ministérios. A decisão foi tomada diante da violência de alguns grupos no local. Neste momento, todos integrantes da pasta da Saúde já estão deixando o prédio. O mesmo ocorre com integrantes de outras pastas, como Agricultura e Fazenda. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, já deixou o prédio, acompanhado de funcionários, pelo prédio anexo, localizado na parte de detrás da Esplanada.

Pelo menos 35 mil pessoas estão no protesto, organizado contra as reformas e o governo do presidente Michel Temer. De acordo com a polícia, quatro pessoas foram detidas. O clima de tensão aumentou de forma significativa a partir das 13 horas, quando policiais lançaram bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes. Integrantes do protesto, por sua vez, atearam fogo em banheiros químicos e alambrados. Alguns ministérios foram depredados.

De acordo com a Secretaria, o tumulto começou quando manifestantes tentaram invadir "o perímetro de segurança restrito previsto no Protocolo Integrado Tático (PrTI), mas foram contidos pela Polícia Militar, que usou progressivamente a força".

As detenções, ainda segundo a secretaria, foram por porte de entorpecentes e porte de arma branca. Os quatro foram encaminhados ao Departamento de Polícia Especializada (DPE).

O boletim policial informa que um dos manifestantes "ao tentar atingir um policial militar com um rojão, teve ferimento na mão devido à explosão". O ferido foi socorrido por outros manifestantes. O Corpo de Bombeiros fez até há pouco dois atendimentos, entre eles um policial.

As principais vias de acesso à Esplanada dos Ministérios (S1 e N1) continuam bloqueadas na altura da Catedral de Brasília.

Alguns manifestantes que protestam contra o governo Michel Temer jogaram pedras e paus no vidro do prédio do Ministério do Planejamento e acenderam duas grandes fogueiras com restos de bandeiras e papelão. A Polícia se dirigiu para o local e joga bombas para afastar os manifestantes.

As várias confusões que ocorrem na manifestação na Esplanada começaram, mais cedo, a partir do momento em que a polícia começou a evitar, com bombas, o acesso de manifestantes nas áreas mais próximas dos prédios dos ministérios.

Há confronto entre policiais e manifestantes em alguns pontos, mas a polícia lança bombas a distância desde o início, independentemente de haver ataques dos manifestantes, como intimidação e repressão. Isso ocorreu mais cedo, por exemplo, próximo ao Ministério da Fazenda e tem ocorrido no gramado central da Esplanada.

Enquanto isso, os discursos dos organizadores nos carros de som têm oscilado entre palavras de ordem contra o presidente Michel Temer, pedidos de calma aos manifestantes, mas também apelos para que eles resistam às investidas da polícia. O clima é tenso de um lado e de outro.