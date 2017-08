Manifestante solitário protesta na entrada do Congresso

Um manifestante solitário está há três dias na entrada do Congresso Nacional, em Brasília. “É uma decepção porque acho que todo mundo deveria estar aqui”, afirmou o empresário André Rhouglas, de 56 anos, de Ponte Nova (MG).

André traz pendurado no braço direito bandeiras do país e no pescoço uma placa onde se pode ler: ‘Congresso Nacional o esgoto brasileiro. Fora Temer'.

Uma sessão extraordinária no plenário da Câmara dos Deputados discute o parecer que pede o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer pelo suposto crime de corrupção passiva.

A sessão foi aberta com a presença de 65 deputados na Casa e 9 no plenário. Desde às 7h, formou-se uma fila de parlamentares no plenário para fazer inscrição na lista de oradores que discursarão contra e a favor ao prosseguimento da denúncia. O processo deve se estender por todo o dia.