Mais de um terço dos vereadores de Inhumas são acionados na Justiça e podem ser cassados

Cinco dos 13 vereadores que trabalham na Câmara Municipal de Inhumas, a 40 quilômetros de Goiânia, estão enfrentando ações na Justiça e podem ser cassados, além de ficarem inelegíveis.

As ações foram movidas pela promotora eleitoral Sólia Maria de Castro e tiveram como base inquéritos policiais. Os investigados são os vereadores Bruno Braz (PDT), Marcelo Vila Verde (PDT), Vireni Vila Verde (PROS), Tumate (PTB) e Vinícius Cebola (PSL).

De acordo com as ações, Bruno Braz, Marcelo Vila Verde e Tumate são acusados de comprarem votos em troca de combustível e de terem fraudado a prestação de contas antes do pleito municipal do ano passado, incluindo os beneficiários dos esquemas em suas folhas. Ao todo, 36 pessoas foram beneficiadas por eles.

Vireni Vila Verde responde por ter distribuído cadeiras de rodas e balões de oxigênio, além de ter intermediado consultas e atendimento de fisioterapia para beneficiários em troca de votos. Segundo a investigação, ela utilizou a Secretaria Municipal de Saúde, da qual seu filho era titular. Vireni já foi cassada uma vez por tentar comprar votos em troca de emprego. Este processo está em fase de recurso, o que permite que a vereadora ainda esteja no cargo.

Já Vinícius Cebola, que era assessor parlamentar, é acusado de cometer abuso de poder político e econômico, intermediando consultas, exames, compra de passagens, de refeições e até mesmo de refrigerante em troca de votos.

Documentos públicos e provas físicas contra os acusados foram coletados pela Justiça Eleitoral para análise nas ações.