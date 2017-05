Maioria dos ministros do STF decide que governadores podem ser processados sem aval de deputados

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que governadores podem ser processados por crime comum no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sem aval das Assembleias Legislativas.

A proposta teve origem após ação ajuizada pelo DEM que discute a necessidade de autorização dos deputados de Minas Gerais para o recebimento de denúncia contra o governador Fernando Pimentel (PT). Ele foi denunciado duas vezes por corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na Operação Acrônimo, por suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O julgamento desta quarta-feira (3), que retoma essa discussão suspensa em março, contudo, não foi finalizado. Os magistrados ainda podem mudar os votos.

Dos onze magistrados que compõem a corte, seis defenderam a tese: o relator da ação, Edson Fachin, seguido pelos ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. Os outros cinco ministros ainda não se manifestaram —Dias Tóffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, e Cármen Lúcia.

Assim, caberá à Corte Especial do STJ, composta por 15 ministros, decidir se o governador de Minas, Fernando Pimentel, vira réu na Operação Acrônimo.

Ao ser denunciado pela primeira vez, os ministros do STJ enviaram o pedido de abertura de processo à Assembleia Legislativa de Minas, sem analisar o caso. O STJ entendeu que essa autorização está em um dispositivo da Constituição de Minas. O DEM, partido de oposição ao governador, questionou esse ponto no Supremo.

Como há outras ações no STF que questionam a necessidade de aval da Assembleia para processar governador, o ministro Gilmar Mendes sugeriu a edição de uma súmula para fixar a tese.

Goiás

Situação semelhante vive o governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB). O STJ enviou à Assembleia Legislativa no começo de abril um pedido para que os deputados autorizem a instauração de procedimento penal contra o governador pelo crime de corrupção passiva. Conforme a denúncia do Ministério Público Federal, o político obteve vantagem indevida para viabilizar contratos com a Construtora Delta.

De acordo com a publicação reportada pelo POPULAR, à época, o documento ressaltava que a Constituição do Estado prevê, em seu art. 39, a necessidade de autorização, por voto de dois terços dos deputados da Assembleia Legislativa, para que o governador seja processado por crime comum.

"A autorização da Assembleia Legislativa para a instauração de processo-crime contra o governador do estado configura, do ponto de vista processual, uma condição de procedibilidade da ação penal, e, do ponto de vista material, uma prerrogativa conferida pelo legislador constituinte para proteger o exercício da relevante função de chefia do Poder Executivo estadual", diz o documento. O despacho foi encaminhado à Coordenadoria da Corte Especial para cumprimento.

Defesa

Por meio do gabinete de imprensa do governador, o advogado de defesa de Perillo, Antônio Carlos de Almeida Castro, “Kakay”, afirmou que há total interesse em esclarecer os fatos e que a decisão da Assembleia “é soberana”. Ainda de acordo com ele, o pedido de avaliação de abertura de investigação é uma prerrogativa do cargo de governador, "e não há nenhuma preocupação em relação ao esclarecimento dos fatos".