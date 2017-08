Maia lê requerimento que pede fim das discussões sobre denúncia contra Temer

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pouco depois das 11h30 desta quarta-feira, 2, o requerimento de líderes de partidos da base do governo para encerramento da discussão sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. No momento, os parlamentares argumentam a favor e contra o encerramento do debate. A votação desse requerimento será nominal por determinação de Maia.



Mesmo que a discussão fosse encerrada agora, a denúncia contra Temer ainda não poderia ser colocada em votação. Isso porque são necessários 342 parlamentares em plenário para abertura da votação. Mas, pouco antes das 12h, apenas 300 deputados tinham presença registrada no plenário. Ao todo, 372 deputados estão na Casa.