Magnata da carne casado com apresentadora de TV; saiba quem é o homem que abalou o governo Temer

Nunca o nome do empresário Joesley Batista esteve tão em evidência como agora. Mas você sabe quem é o homem que delatou o presidente Michel Temer (PMDB) e o senador Aécio Neves (PSDB)?

Nascido em Formosa (GO), o presidente da holding J&F, controladora de empresas como a JBS (Friboi e Seara), Havaianas, Minuano, banco Originale e Eldorado, do ramo de celulose, sempre acompanhou de perto os negócios do pai, José Batista Sobrinho, que na década de 50, fundou a Casa de Carne Mineira, em Anápolis (GO).

A Casa de Carne Mineira deslanchou com a construção de Brasília, quando fornecia carne para os refeitórios das empreiteiras envolvidas nas obras da capital federal. A empresa cresceu e começou a comprar frigoríficos.

Joesley encabeçou a internacionalização da JBS, com a exportação de carne para mais de 150 países, e consolidou a empresa, com a ajuda do BNDES, como a maior processadora de carne bovina do mundo. O faturamento saltou de R$ 4 bilhões (2007) para mais de R$ 160 bilhões. Desde 2012, o controle da JBS está com Wesley Batista, irmão de Joesley.

Além de todas as empresas em diversos ramos, o grupo atuou também na política, como um dos maiores doadores da campanha eleitoral de 2014.

Social

Com dinheiro e poder, Joesley é visto frequentemente em muitos eventos sociais. O empresário é casado com a apresentadora do SBT, Ticiana Villas Boas, e tem um filho com ela, Joesley Filho. Em 2012, a festa de casamento deles para 1.500 convidados, teve shows de Ivete Sangalo e da dupla Bruno e Marrone. Ticiana usou vestido da grife Chanel, e nas semanas anteriores ao matrimônio viajou quatro vezes a Paris para fazer provas de roupa.

Além de Joesley Filho, o executivo também é pai de Murilo, Munir e Monize, fruto de outro relacionamento.

Viagens e Imóveis

Joesley não tem o costume de tirar férias, mas aproveita feriados prolongados para descansar. Ele teria comprado a ilha de Luciano Huck e Angélica, em Angra dos Reis (RJ), e o apartamento do publicitário Nizan Guanaes, em Nova York (EUA), na Quinta Avenida, no valor de US$ 15 milhões. Os deslocamentos são feitos em um jatinho particular.