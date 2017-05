Mônica Moura entrega suposto e-mail de Dilma

A empresária Mônica Moura entregou ao Ministério Público Federal, ao fechar acordo de delação, registro com imagens de e-mail que ela disse ter usado para trocar mensagens com a presidente cassada Dilma Rousseff sobre o avanço da Lava Jato. Mônica, mulher e sócia do ex-marqueteiro do PT João Santana, afirmou que criou “no computador da presidente” uma conta de e-mail...