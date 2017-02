Médica que compartilhou diagnóstico de Dona Marisa em grupo do WhatsApp é demitida do Sírio-Libanês

A médica reumatologista Gabriela Munhoz, de 31 anos, foi demitida do Hospital Sírio-Libanês após compartilhar dados sigilosos sobre o estado de saúde da ex-primeira dama Marisa Letícia, em um grupo de WhatsApp de colegas de faculdade.

Munhoz enviou mensagens contando que Dona Marisa estava internada após sofrer um Acidente Vascular Cerebral hemorrágico e que seria encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva do hospital.

A direção do Sírio-Libanês informou “ter uma política rígida relacionada a privacidade de pacientes” e repudiou a quebra do sigilo por profissionais de saúde.

De acordo com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), no Código de Ética Médica, é vedado ao médico “permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade”. Também não é permitido “liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa”, esta última em situação de sindicância ou processo ético-profissional. "No cenário de doentes 'notáveis', a informação para o público deve ocorrer por meio de boletim médico autorizado pelo paciente ou responsável", informou o Cremesp.

Exames

A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve passar nesta sexta-feira (3) por dois novos exames para que os médicos possam constatar se de fato houve morte cerebral. Ela não tem fluxo sanguíneo no cérebro, o que foi constatado após o exame doppler craniano. A morte cerebral só deve ser confirmada após às 17h.

A família autorizou o início do procedimento para a doação de órgãos e também permitiu que a ventilação mecânica seja retirada após a confirmação da morte cerebral.