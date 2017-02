Médica compartilhou dados sigilosos do diagnóstico de Marisa em grupo do WhatsApp

A médica reumatologista, Gabriela Munhoz, de 31 anos, enviou mensagens a um grupo de Whatsapp de antigos colegas de faculdade, confirmando que Marisa estava no pronto-socorro com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A profissional ainda deu detalhes afirmando que o AVC era hemorrágico de nível 4 na escala Fisher — considerado um dos mais graves — e que a ex-primeira-dama estava prestes a ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o Código de Ética Médica, profissionais de saúde não podem permitir o acesso de terceiros a prontuários de pacientes. Porém, a mensagem foi compartilhada no grupo intitulado “MED IX”, numa referência à turma de formandos em Medicina de 2009 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e acabou se espalhando em outros grupos de Whatsapp.

O boletim médico que foi divulgado horas depois pelo hospital faz referência à hemorragia cerebral por ruptura de um aneurisma, mas não dava detalhes técnicos a respeito da gravidade do diagnóstico.

No dia de em que Marisa foi internada, um médico que atua fora do Sírio Libanês foi o primeiro a enviar informações sobre o diagnóstico de dona Marisa no grupo “MED IX”. Pedro Paulo de Souza Filho publicou imagens de uma tomografia atribuída à ex-primeira-dama, acompanhada de detalhes que foram confirmados, em seguida, por Gabriela.

Os dados foram compartilhados por Pedro Paulo em outro grupo de médicos, intitulado “PS Engenho 3”, e atribuídos ao cardiologista Ademar Poltronieri Filho.

Gabriela alegou a colegas ter confirmado informações já divulgadas na mídia, em grupo restrito de médicos de sua confiança. A profissional lamentou que tenham sido compartilhadas com outros grupos e afirmou não ter tido contato pessoal com o prontuário.

Em nota, a direção do Sírio-Libanês disse ter “uma política rígida relacionada à privacidade de pacientes” e repudiou a quebra do sigilo de pacientes por profissionais de saúde.

“Por não permitir esse tipo de atitude entre seus colaboradores, a instituição tomou as medidas disciplinares cabíveis em relação à médica, assim que teve conhecimento da troca de mensagens”, escreveu a assessoria da instituição.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) está investigando o vazamento da imagem de um exame de tomografia da mesma paciente, que foi realizado logo após o AVC, divulgada em redes sociais nos últimos dias.

O órgão informou em nota divulgada na última segunda-feira que “o compromisso e a ética ante a saúde de cada um dos cidadãos colocam-se, sem distinções de qualquer natureza, sempre acima de interesses que não sejam fiéis à dignidade inviolável da pessoa doente junto aos seus entes queridos”.

O hospital argumenta que a tomografia não foi realizada em sua unidade, por isso não teria partido de lá. Na ocasião, ele divulgou nota afirmando que “zela pela privacidade de seus pacientes”.