Lula se queixa por não ter sido convidado para Copa de 2014 e Moro sugere que ele reclame com Dilma

No interrogatório a que foi submetido pelo juiz Sérgio Moro na última quarta-feira (10) em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou por não ter sido convidado para as aberturas da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas em 2016.

A queixa foi feita após o juiz questionar o ex-presidente sobre a refinaria Abreu e Lima, primeiro alvo da Operação Lava Jato, que desmontou o esquema de propinas na estatal entre 2004 e 2008.

Luiz Inácio alegou que não foi à inauguração de um setor da refinaria por falta de convite. “Eu não fui chamado, não fui convidado. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui que trouxe para cá, eu não fui convidado para as Olimpíadas”, reclamou o réu.

O ex-presidente ainda emendou: “Doutor, não queira ser ex-juiz, que você vai ver o que vai acontecer”.

Em resposta, Moro respondeu: “Tem de reclamar com a sua sucessora”, se referindo à ex-presidente Dilma Rousseff, em cujo governo o evento foi realizado.